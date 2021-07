‘Europese bedrijven zien zich genoodzaakt prijzen te verhogen’

Europese bedrijven zien geen andere keuze dan de prijzen te verhogen als gevolg van de problemen in de bevoorradingsketen. Die tasten het vermogen van bedrijven aan om aan de stijgende vraag te voldoen nu de economieën aan het herstellen zijn van de crisis. Dat meldden leidinggevenden van bedrijven die dit weekend in Zuid-Frankrijk bijeenkomen op een conferentie. De problemen zouden volgens hen nog wel een langere tijd kunnen aanhouden.

De bazen van industriële concerns als bandenspecialist Michelin en producent van bouwmaterialen Saint-Gobain zeggen dat ze in de nasleep van de crisis geconfronteerd worden met schaarste in voorraden, problemen met transport en personeelstekorten. Bedrijven verwachten ook dat de inflatie door de problemen zal toenemen.

Florent Menegaux, topman van Michelin zegt dat het bedrijf gewoonlijk één, hooguit twee operationele problemen tegelijk heeft op het gebied van bevoorrading. “Op dit moment hebben we er 23”, zei hij tegen Bloomberg TV. “De hele bevoorradingsketen is verstoord.” Michelin heeft de bandenprijzen sinds het begin van het jaar twee keer verhoogd, zei Menegaux. Hij merkte ook op dat de prijs van zeecontainers tussen Singapore en de VS is gestegen naar ongeveer 9800 dollar op dit moment van 2400 dollar in 2019. “Uiteindelijk zullen klanten betalen,” zei hij.

De bezorgdheid die tijdens de jaarlijkse conferentie in Aix-en-Provence werd geuit, verduidelijkt het beeld dat het economische herstel uit de crisis bol staat van de onzekerheid. Winkels, restaurants en vrijetijdsvoorzieningen gaan eindelijk weer open nu in heel Europa steeds meer wordt gevaccineerd. Maar de bestrijding van het virus gaat niet in alle landen even snel. Dat het vaccineren in andere landen achter blijft, heeft zijn weerslag op de toeleveringsketens. Ook maakt dit het voor bedrijven lastig om personeel te vinden.

De Franse minister van Industrie, Agnés Pannier-Runacher, zei dat prijzen en vertragingen in de scheepvaart nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden. “We hebben een aantal fabrieken die hun productie moeten vertragen. Ze kampen met een enorme achterstand, maar ze hebben de onderdelen niet om te produceren.”

Isabel Schnabel, lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB), wees in een toespraak op zaterdag in Duitsland op de risico’s voor de hoge de inflatie. Maar prijsstijgingen kunnen volgens haar ook noodzakelijk zijn na een langere periode van zwakke prijsstijgingen. Klaas Knot, de baas van De Nederlandsche Bank vreest dat de risico’s van een te hoge inflatie worden onderschat. Hij denkt ook niet dat de inflatie tijdelijk zal zijn, zoals veel van zijn collega’s wel verwachten.