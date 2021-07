‘Toekomst OPEC+ wankelt door opstelling VAE’

De toekomst van oliekartel OPEC en diens bondgenoten als Rusland (OPEC+) staat onder druk nu de Verenigde Arabische Emiraten weigerden hun handtekening te zetten over een nieuwe deal over productiebeperkingen. De diplomatieke strijd die wordt gevoerd zal niet alleen de olieprijs voor volgend jaar bepalen, maar ook de toekomst van de wereldwijde energie-industrie, aldus kenners in de markt.

De VAE blokkeerden vrijdag een OPEC+-deal om de productie te verhogen. Daarmee dwingt Abu Dhabi zijn bondgenoten in een moeilijke positie. Of er wordt aan de eisen van het land voldaan, of het bondgenootschap wordt ontrafeld. Het uitblijven van een akkoord zou de toch al krappe markt verder onder druk zetten, met vermoedelijk stevige prijsstijgingen tot gevolg. Maar het kan ook de andere kant opvallen. Als OPEC+ uiteenvalt is het mogelijk ieder voor zich, waarbij landen de markten mogelijk weer zullen overspoelen met olie. Daarmee zouden de prijzen, net als een jaar eerder kunnen crashen, wat weer tot een crisis in de sector kan leiden.

Zoals bij alle onderhandelingen kan er sprake zijn van bluf. Eind vorig jaar opperde Abu Dhabi het idee om de OPEC te verlaten. Het land heeft daar nu vooralsnog niet mee gedreigd. Een exit zou vrijwel zeker een prijzenoorlog ontketenen en in dat scenario verliest iedereen, zo klinkt het. De onderhandelingen tussen de OPEC+-landen worden naar verwachting maandag weer hervat.

Van de VAE is bekend dat ze meer olie wil oppompen nadat het miljarden uitgaf aan verhoging van de productiecapaciteit. Op een bepaald moment zullen de andere leden van de alliantie waarschijnlijk de nieuwe status van Abu Dhabi moeten erkennen.

De huidige productieovereenkomst van OPEC+ loopt af in april 2022. Saudi-Arabiƫ en Rusland, met de steun van alle andere OPEC+-landen, willen de overeenkomst verlengen tot eind volgend jaar. De VAE hebben het idee van een verlenging van de bredere overeenkomst afgewezen tenzij hun zogeheten baseline, de maximale olieproductie per dag, wordt verhoogd. Door die opstelling is het voorstel waarover Moskou en Riyad hebben onderhandeld, in feite in de prullenbak verdwenen.