Branche: hout blijft duur door gevolgen coronapandemie

De prijs van hout blijft de komende drie maanden hoog en zal op korte termijn ook niet dalen, meldt brancheorganisatie EPV. Dat komt onder meer door problemen die voortvloeien uit de coronapandemie, zoals transportproblemen. Ook zorgt de vakantieperiode voor het tijdelijk stilliggen van zagerijen. Die hadden door de virusuitbraak al een lage voorraad, en kunnen deze nog niet snel genoeg aanvullen.

Ook is de productiecapaciteit in de zagerijsector nog steeds te beperkt ten opzichte van de hoeveelheid orders die binnenkomt. Dit wordt het komende kwartaal zeker nog niet ingelopen, voorspelt de EPV, die producenten, handelaren en reparateurs van houten verpakkingen zoals pallets, kisten en kratten vertegenwoordigt.

Ook is het transport een probleem door het tekort aan vrachtwagens en containers. Daardoor is het vervoer van het hout “extreem duur”. Dan is er nog de vraag naar hout vanuit China. De transportproblemen temperen die vraag nu nog enigszins, maar op het moment dat het hout weer goed vervoerd kan worden, denkt de brancheorganisatie dat daardoor de druk op de Europese houtmarkt alleen maar zal toenemen. De Nederlandse houtverwerkende industrie haalt haar hout grotendeels uit Europese productiebossen.

Aanbieders van hout houden zich door de problemen niet meer aan de afspraken met inkooporganisaties, wat gevolgen heeft voor de prijzen, signaleert de EPV verder. De meerderheid van de aanbieders hanteert momenteel maand- of dagprijzen in plaats van de gebruikelijke afspraken per kwartaal. Daardoor krijgen houtinkopers te maken met tussentijdse prijsverhogingen. Op korte termijn zullen deze prijsstijgingen ook niet verdwijnen, denkt de EPV, onder meer vanwege de aantrekkende economie, grote bouwprojecten die blijven doorgaan en het groeiende gebruik van hout in de bouw.