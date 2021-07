Eigen Huis: premie voor NHG-hypotheek te hoog

De premie die huizenkopers voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moeten betalen is te hoog, vindt Vereniging Eigen Huis. Kopers betalen een premie van 0,7 procent van de koopsom van hun huis in ruil voor de garantie die NHG biedt. Maar door de gestegen woningprijzen heeft NHG veel geld in kas en hoeft er nauwelijks te worden uitbetaald.

Met de NHG-garantie kunnen huizenkopers zich verzekeren van het af kunnen lossen van hun hypotheek in geval van overlijden van de partner of een relatiebreuk. Ook bij verkoop met verlies zorgt NHG ervoor dat de hypotheek afgelost kan worden. De garantie is beschikbaar voor woningen met een aankoopprijs tot 325.000 euro.

NHG had vorig jaar meer dan 1,5 miljard euro om garanties te dekken, een toename van 6,5 procent ten opzichte van 2019. Tegelijkertijd ging er maar 800.000 euro uit naar huiseigenaren die een beroep deden op de garantie. Vereniging Eigen Huis wil dat NHG de premie daarom verlaagt.

Dat deed NHG al eerder. In 2019 ging de premie van 1 procent naar 0,9 procent en vorig jaar werd dat 0,7 procent. Vereniging Eigen Huis denkt aan een percentage dat vergelijkbaar is aan 2011, dat toen op 0,55 procent stond.

Na die tijd daalden de huizenprijzen als gevolg van de kredietcrisis en werd er vaker een beroep gedaan op de hypotheekgarantie als huiseigenaren hun woning met verlies moesten verkopen. Zo was NHG in 2014 ongeveer 182 miljoen euro aan garantiebetalingen kwijt. Als antwoord daarop steeg de premie destijds.