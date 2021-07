‘Google, Facebook en Twitter dreigen met vertrek uit Hongkong’

Grote Amerikaanse techbedrijven als Twitter, Facebook en Google dreigen hun dienstverlening in Hongkong te staken als de autoriteiten van de stad de geplande wijziging van wetten over gegevensbescherming doorvoeren. Met de nieuwe regels zouden de techbedrijven aansprakelijk kunnen worden voor het kwaadwillig delen van informatie door individuen, schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van een brief die door bedrijven verenigd in de Asia Internet Coalition is verstuurd.

De bedrijven vrezen dat met de nieuwe regels om het zogeheten doxing aan te pakken, personeel blootgesteld kan worden aan het risico van strafrechtelijk onderzoek of vervolging in verband met wat gebruikers online plaatsen. Doxing is het publiceren van persoonsgegevens van een individu of organisatie met als doel dat anderen deze mensen kunnen gaan lastigvallen.

Autoriteiten in Hongkong hebben in mei wijzigingen voorgesteld in de regels om doxing tegen te gaan. Het publiceren van persoonsgegevens kwam veelvuldig voor tijdens de protesten in de stad in 2019. De nieuwe regels voorzien in straffen tot 1 miljoen Hongkongse dollar, omgerekend ruim 108.000 euro, en tot vijf jaar gevangenisstraf. De vage formulering van de voorgestelde wijzigingen zou in de praktijk kunnen betekenen dat de bedrijven en hun personeel ter plaatse strafrechtelijk kunnen worden onderzocht en vervolgd wegens doxing door hun gebruikers, aldus de techbedrijven, die overigens ook tegen doxing zijn.

De enige manier om deze sancties voor technologiebedrijven te vermijden is af te zien van investeringen en het aanbieden van diensten in Hongkong, aldus de briefschrijvers. Doordat Peking steeds meer controle uitoefent op Hongkong en politieke dissidenten aanpakt zijn er spanningen ontstaan tussen enkele van de machtigste bedrijven van de VS en de autoriteiten van de stadstaat. Nadat China de omstreden veiligheidswet had opgelegd waren Amerikaanse bedrijven al minder geneigd verzoeken van autoriteiten in Hongkong te honoreren.