Jumbo gaat samenwerken met Makro

Supermarktketen Jumbo gaat een samenwerking aan met groothandelsbedrijf Makro. Via zijn zakelijke webwinkel gaat Jumbo zo’n duizend artikelen van Makro aanbieden, met name gericht op sportkantines, kleine horeca, mkb-bedrijven en zorginstellingen. Die klanten vroegen naar producten die Jumbo niet altijd in zijn assortiment had.

De artikelen van Makro die Jumbo gaat verkopen aan zaken zijn bijvoorbeeld grootverpakkingen met frisdrank, snacks en schoonmaakmiddelen tegen lage prijzen. Daar verkocht Jumbo wel een deel van, maar nu denkt het bedrijf zijn zakelijke klanten nog beter te kunnen bedienen.

Hoe lang Makro en Jumbo gaan samenwerken, maken de bedrijven niet bekend anders dan dat het een langjarige overeenkomst is.