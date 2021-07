Kroatisch Rimac wordt mede-eigenaar sportwagenmerk Bugatti

Volkswagen doet een deel van het sportwagenmerk Bugatti van de hand. Het Duitse automerk verkoopt 55 procent van Bugatti aan het Kroatische Rimac, dat vooral bekend is vanwege zijn elektrische sportwagens. Volkswagens andere sportwagenmerk Porsche houdt een belang van 45 procent.

Geruchten over een verkoop van Bugatti aan Rimac doen al langer de ronde. Volkswagen bekeek de opties voor het merk van supersportwagens die bekend staan vanwege zijn 16-cylindermotoren. In de race om te vergroenen paste Bugatti steeds minder in de strategie van Volkswagen. Bovendien kon met een verkoop geld worden bespaard, want door de hoge ontwikkelkosten en luxe materialen werden Bugatti’s ondanks hun soms 7-cijferige prijskaartjes met verlies verkocht.

Tegelijkertijd heeft Volkswagen ook nauwe banden met Rimac. Sportwagenmerk Porsche heeft een belang in het Kroatische bedrijf en verhoogde dat eerder dit jaar naar 24 procent. Ook de Zuid-Koreaanse autofabrikanten Hyundai en Kia hebben een deel van Rimac in handen, net als de Chinese accuproducent Camel Group.

Bugatti werd in 1909 in de Elzas opgericht door Ettore Bugatti, een Italiaanse immigrant. Het merk verdween in de jaren vijftig, maar werd in 1998 weer nieuw leven ingeblazen door Volkswagen. Het was het kleinste merk van het Duitse autoconcern met een jaarproductie van rond de tachtig auto’s. Door de gedeeltelijke verkoop aan Rimac kan Bugatti mogelijk de overstap naar elektrisch aangedreven modellen maken.