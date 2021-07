Prosus flink lager door Chinees optreden tegen techbedrijven

Techinvesteerder Prosus is maandag stevig lager gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers maken zich zorgen over de steeds strengere houding die de Chinese overheid tegen techbedrijven inneemt. Afgelopen weekeinde eiste Peking dat de app van taxibedrijf Didi uit appwinkels werd gehaald nadat het eerder ANT Financial, de financiële dochter van Alibaba, aanpakte.

Prosus heeft een groot belang in Tencent, dat op zijn beurt weer een deel van Didi bezit. Het van oorsprong Zuid-Afrikaanse Prosus verloor meer dan 6 procent en was daarmee ruimschoots het slechts presterende fonds in de AEX-index. Verzekeraars Aegon, ASR en NN stonden bovenaan met plussen tot 2,5 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een kleine plus van 0,1 procent op 733,99 punten. Bij gebrek aan Amerikaans nieuws, nu de beurzen daar gesloten blijven vanwege Onafhankelijkheidsdag, zochten beleggers naar richting. De MidKap steeg 0,6 procent tot 1057,55 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 0,6 procent omhoog.

Uit cijfers van marktonderzoeker Markit bleek dat de dienstensector in het eurogebied in juni de sterkste groei heeft laten zien sinds juli 2007. De sector die onder meer de horeca, detailhandel, luchtvaart en toerisme bevat, profiteert van de versoepeling van de coronamaatregelen en het economisch herstel van de coronacrisis.

In Londen stond het aandeel van supermarktconcern Morrisons in de belangstelling. Dat bedrijf ging afgelopen weekend akkoord met een overnamebod van een groep investeerders onder leiding van Fortress Investment Group, maar nu toont ook Apollo Global Management interesse. Die mogelijke biedingsstrijd stuwde de koers van het aandeel 11,6 procent omhoog.

De olieprijs liep weer op nadat was gebleken dat oliekartel OPEC en zijn bondgenoten niet langer probeert tot een akkoord over de verhoging van de productie te komen, maar voorlopig vasthoudt aan de huidige afspraken. Afgelopen week waren gesprekken al op niets uitgelopen omdat de Verenigde Arabische Emiraten dwars lagen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 75,74 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 76,75 dollar.

De euro was 1,1864 dollar waard, tegenover 1,1848 dollar op vrijdag.