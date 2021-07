Rechter: Wibra mag personeel gemiste corona-uren laten inhalen

Winkelbedrijf Wibra mag personeel de uren laten inhalen die ze vanwege de coronapandemie niet hebben gewerkt. Volgens de rechter voldoet de winkelketen aan afspraken uit de cao en maakt vakbond FNV ten onrechte het verwijt dat Wibra niet als een goede werkgever handelt. De zaak draait om de regeling met betrekking tot zogeheten plus- en min-uren.

Wibra betaalt zijn personeel een vast loon per maand voor een afgesproken aantal uren per week. Het daadwerkelijke aantal gewerkte uren kan daar iets van afwijken, zowel hoger als lager. Als gevolg van de coronamaatregelen bleven winkels van Wibra dicht en kon er minder worden gewerkt. Bij sommige medewerkers ligt het aantal gemiste uren door de winkelsluitingen hoger dan normaal.

FNV wilde voorkomen dat personeel uren moet inhalen omdat winkels vanwege coronamaatregelen gesloten moesten blijven. Verder zou Wibra volgens de vakbond misbruik maken van coronasteun van de overheid door werknemers de gemiste uren “gratis” te laten komen inhalen. Volgens de rechter zijn de subsidies gebruikt om de medewerkers die gedwongen thuis zaten hun volledige loon uit te betalen.

Toepassing van de cao-afspraken leidt er niet toe dat werknemers zich onbeperkt beschikbaar moeten houden voor het inhalen van de min-uren. “Het inroosteren gebeurt in goed overleg met de werknemer en er zijn grenzen aan het maximaal aantal uren dat ingehaald moet worden”, aldus de rechter. “Het gaat overigens slechts om 40 minuten per werknemer in de resterende 35 weken van 2021. Dat is niet onaanvaardbaar.”