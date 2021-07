Sterkste groei dienstensector eurozone sinds 2007

De dienstensector in de eurozone, met bijvoorbeeld horeca, detailhandel, luchtvaart en toerisme, heeft in juni de sterkste groei laten zien sinds juli 2007. Volgens de Britse marktonderzoeker Markit wordt volop geprofiteerd van de versoepeling van de coronamaatregelen en het economisch herstel van de coronacrisis.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weergeeft, wijst nu drie maanden op rij op een sterkere groei van de dienstensector. Die sector kreeg eerder juist nog de hardste klappen door de coronapandemie vanwege de lockdowns en de reisbeperkingen. Maar nu de vaccinatiecampagnes aan vaart winnen en de beperkende maatregelen grotendeels worden afgebouwd, veert de sector weer sterk op. Dat zorgt ook voor meer vraag naar personeel in de dienstensector. Het vertrouwen van bedrijven in de toekomst ligt hoog, aldus Markit.

Markit meldde eerder al dat de industrie in het eurogebied in juni een recordgroei liet zien ondanks de leveringsproblemen door bijvoorbeeld tekorten aan grondstoffen. Daardoor groeide de economische bedrijvigheid, dus industrie en diensten samen, in de eurolanden vorige maand in het sterkste tempo in vijftien jaar. De economie van de regio draait op volle toeren, zegt Markit-econoom Chris Williamson dan ook.