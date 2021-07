Benzineprijs loopt op naar recordprijs van 1,951 euro per liter

De adviesprijs van een liter benzine staat nu landelijk gemiddeld op 1,951 euro, meldt consumentenorganisatie UnitedConsumers. Dat is de hoogste prijs ooit als gevolg van de almaar oplopende olieprijzen. De laatste weken stijgt de prijs voor benzine steeds verder nadat halverwege juni de oude recordprijs uit 2012 uit de boeken ging.

Voor een liter diesel moet sinds begin deze week gemiddeld 1,582 euro worden afgerekend. Dat is eveneens de hoogste prijs ooit voor dat type brandstof aldus UnitedConsumers, dat dagelijks adviesprijzen bijhoudt van vijf grote oliemaatschappijen

De olieprijs is al geruime tijd aan het stijgen doordat de vraag naar olie aantrekt door het economische herstel na de coronapandemie. Kenners verwachtten eerder al dat de olieprijs naar 100 dollar per vat zou kunnen stijgen. Dat komt dan niet alleen door het herstel, maar ook door afgenomen investeringen in nieuwe projecten in de oliesector. Daardoor kan het aanbod krapper worden, waardoor de prijzen stijgen.

De Nederlandse benzineprijs bestaat overigens voor een belangrijk deel uit accijns. Dat is een vaste heffing die door de overheid is vastgesteld.