CNV: nog te veel corona-onveilige kantoorplekken

Veel werkplekken zijn niet veilig genoeg ingericht om coronabesmettingen tegen te gaan. Dat stelt vakbond CNV na een rondgang onder negenhonderd mensen die na het thuiswerken weer terugkeerden naar kantoor. Ruim een op de vijf geeft aan dat het kantoor niet coronaproof is ingericht. Een op de zes stelt dat collega’s en werkgevers geen rekening houden met de coronaregels.

CNV-voorzitter Piet Fortuin begrijpt dat de kantoren weer opengaan nu dat ook mag. “Maar de werkplek moet wel veilig zijn tegen coronabesmetting. En veel werkplekken zijn dat nog niet. Veel thuiswerkers voelen zich onveilig op kantoor.” Als er geen veilige plek geboden kan worden, zou thuiswerken de regel moeten blijven, vindt Fortuin.

Verreweg het grootste deel van de ondervraagden werkt nog deels thuis. Slechts 3 procent moet volledig naar kantoor komen. In de meeste gevallen wordt er deels thuis en deels op kantoor gewerkt. Dat doet 83 procent van de ondervraagden.

Tijdens de coronacrisis zijn veel kantoren anders ingericht om voor te bereiden op dat hybride werken. Ruim een op de vijf werknemers geeft nu aan op drukke dagen moeite te hebben om een beschikbare plek te vinden op kantoor.

CNV wil verder dat er duidelijke afspraken komen over vergoedingen nu hybride werken voorlopig lijkt te blijven. Zo zouden zowel reiskosten als thuiswerkkosten vergoed moeten worden. “We gaan hier met werkgevers de komende tijd afspraken over maken in de cao’s.”