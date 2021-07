Defensie VS gaat miljardenproject JEDI opnieuw aanbesteden

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een streep gezet door het 10 miljard dollar kostende JEDI-cloud-computingproject. Het Pentagon heeft namelijk besloten de opdracht opnieuw aan te besteden. Het lucratieve contract werd door de vorige regering gegund aan Microsoft. Dit tot groot ongenoegen van concurrent Amazon, dat de beslissing aanvocht.

Volgens Amazon lagen politieke spelletjes aan de basis van de beslissing van de regering-Trump om met Microsoft in zee te gaan. Bekend is dat de voormalige Amerikaanse president Donald Trump geen fan is van toenmalig Amazon-baas Jeff Bezos. Trump had het Amazon-bod voor de opdracht eerder openlijk bespot en de gunning uitgesteld. Ook uitte Trump geregeld kritiek op Amazon.

Voor kenners gold de poging van Amazon om het JEDI-contract, waarbij het Pentagon wordt onderworpen aan een digitaal moderniseringsproces, als bijzonder kansrijk. Vooral omdat Amazon Web Services ook al geclassificeerde servers aan de CIA levert. Volgens het ministerie zijn alleen Microsoft en Amazon in staat om aan de eisen van het Pentagon te voldoen. Daarom kunnen alleen die bedrijven meedingen naar de opdracht.