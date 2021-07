Fransen stappen mogelijk naar WTO om champagnerel met Rusland

De Franse regering daagt Rusland mogelijk voor Wereldhandelsorganisatie WTO in de rel over champagne. Moskou dwingt Franse champagneproducenten om de term ‘mousserende wijn’ op de etiketten toe te voegen. Dat geldt dan voor flessen die in Rusland worden verkocht. Russische producenten van de lokale versie van champagne, ‘shampanskoye’ hoeven dat niet te doen.

Volgens Franse producenten mag de term champagne alleen gebruikt worden voor de bubbels die afkomstig zijn uit de gelijknamige streek. De Russische regels zouden de wijnmakers uit dat land bevoordelen ten opzicht van de Franse drank.

Frankrijk zal de Russische regels nader bestuderen, maar sluit niet uit actie te zullen ondernemen, aldus de Franse minister van Buitenlandse Zaken. “Als blijkt dat er sprake is van schending van de regels van de WTO, zullen we ingrijpen”, zei Jean-Yves Le Drian. De minister hoopt er evenwel in gesprek met de Russen uit te kunnen komen.

De WTO heeft mechanismen om handelsgeschillen tussen landen op te lossen.