Horeca niet in paniek na hoog percentage besmettingen

Het hoge percentage coronabesmettingen dat terug te voeren is op de horeca, lijdt niet tot paniek in de sector. “Het is wel een signaal”, beseft Johan de Vos, de voorzitter van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Landelijk directeur Dirk Beljaarts van KHN laat weten dat de branchevereniging zijn leden nogmaals op de regels zal wijzen, maar spreekt ook van “incidenten”.

De beslissing van de overheid om mensen die het Janssen-vaccin hebben gekregen nu toch twee weken te laten wachten voordat ze automatisch de horeca in mogen, leidt tot verbazing. “Dit was vooraf al het grootste vraagteken. Hoe kan dit dan toch gebeuren?”, vraagt De Vos zich af.

Hij twijfelt ook hoe goed testen voor toegang werkt, aangezien hij al over meerdere personen heeft gehoord die enkele dagen na een negatieve test juist positief testen op corona. “Dan was je dus de eerste keer besmettelijk.”

Dat soort zaken hebben volgens De Vos mogelijk meegespeeld bij het feit dat er een relatief hoog aantal besmettingen was in de horeca afgelopen week. “Maar ook bij horecaondernemingen ging er in het eerste weekend wel het een en ander mis”, geeft hij toe. “Het was wat onwennig, maar ik denk dat we onze zaakjes afgelopen weekeinde al beter op orde hadden.”

De uitbraken in de horeca en verhalen over matige controles leidden er eerder toe dat minister Grapperhaus zei dat bedrijven die zich niet aan de regels houden aangepakt moeten worden. Dat herhaalde hij ook in een “constructief gesprek” met KHN, zegt landelijk directeur Dirk Beljaarts van de brancheorganisatie. “We zijn het er met de minister over eens dat zowel ondernemers als gasten de regels moeten naleven. Daarbij moeten de goede ondernemers niet hoeven te lijden onder de kwaden.”

Beljaarts beseft dat 19 procent besmettingen in de horeca als veel klinkt, maar de waarheid ligt volgens hem genuanceerder. “Het gaat om ruim vijfhonderd besmettingen terwijl er 55.000 horecazaken zijn met miljoenen bewegingen.” Eerder wees KHN juist steeds op de RIVM-cijfers als bewijs dat er nauwelijks besmettingen in de horeca voorkwamen. “Maar dat is nauwelijks vergelijkbaar, want toen lagen de besmettingen veel hoger, waren veel zaken nog dicht en hadden we geen testen voor toegang.”

Bang voor aanscherping van de regels als gevolg van de toename in besmettingen zijn beide horeca-ondernemers niet. “Het kabinet heeft altijd gestuurd op de situatie in ziekenhuizen en die is nog heel goed”, geeft Beljaarts aan. “In Engeland zeggen ze: we moeten met het virus leren leven. Ik denk dat dit hier ook geldt”, voegt De Vos daaraan toe.