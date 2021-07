Meer loon voor personeel HAK, Coroos, Heinz en branchegenoten

Medewerkers in de groente- en fruitverwerkende industrie krijgen er in stappen 4,5 procent loon bij. Dat staat in de nieuwe cao waarmee leden van vakbonden FNV en CNV in meerderheid akkoord zijn gegaan. De cao geldt voor circa 3000 medewerkers van bij elkaar zo’n vijftig bedrijven waaronder HAK, Coroos en Heinz.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 jaar. Per 1 oktober dit jaar gaat het loon met 2,25 procent omhoog. Een jaar later volgt eenzelfde loonstap. Ook zijn er afspraken gemaakt voor medewerkers die mantelzorg verlenen.

Het is de bonden niet gelukt om een regeling in de cao te krijgen waarmee het voor oudere werknemers mogelijk wordt om eerder te stoppen met werken. Wel komt er vanaf 1 januari volgend jaar een nieuwe regeling voor 58-plussers. Die kunnen ervoor kiezen om minder te gaan werken, met behoud van een groot deel van het salaris en volledige pensioenopbouw.