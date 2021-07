Olieprijzen en winkelverkopen centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs blijft de aandacht dinsdag onder meer uitgaan naar de duurdere olie. De olieprijzen staan op het hoogste niveau in jaren nadat oliekartel OPEC en zijn bondgenoten geen akkoord wisten te bereiken over een verhoging van de olieproductie. Daarnaast wordt uitgekeken naar de winkelverkopen in de eurozone en de cijfers over de mate van bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector, die later op de dag bekend worden gemaakt. De snelle opmars van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus in veel landen blijft daarbij zorgen voor terughoudendheid op de beursvloeren.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,2 procent hoger onder aanvoering van de oliebedrijven. In Australië hield de centrale bank de rente ongewijzigd op 0,1 procent.

In Engeland worden zoals verwacht de resterende coronamaatregelen vanaf 19 juli geschrapt, dankzij het “succesvolle” vaccinatieprogramma. Het aantal besmettingen stijgt weliswaar als gevolg van de Delta-variant en dat zal volgens premier Boris Johnson ook tot sterfgevallen leiden. Johnson benadrukte dat de pandemie “nog lang” niet voorbij is en maande zijn landgenoten voorzichtig te blijven omgaan met de risico’s van Covid-19 en zelf te bepalen wat voor voorzorgsmaatregelen ze nemen.

Op het Damrak zal het aandeel Aperam mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Zwitserse bank Credit Suisse schroefden hun aanbeveling en het koersdoel voor de roestvrijstaalmaker op. Laadpalenfabrikant Alfen liet weten samen met Unisun Energy een zonnepark te ontwikkelen voor de Rotterdamse luchthaven. Snellaadbedrijf Fastned maakte bekend tien nieuwe snellaadlocaties te hebben gekocht in België.

Neways staat eveneens in de belangstelling. Industrieconcern VDL liet weten af te zien van een overname van de Brabantse fabrikant van elektronische componenten. Er ontstaat daardoor geen overnamestrijd rond Neways. Het bestuur van het bedrijf ging vorige maand akkoord met een bod van 14,55 euro per aandeel van de Enschedese investeerder Infestos.

De euro was 1,1889 dollar waard, tegenover 1,1864 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent tot 76,54 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 77,33 dollar. Het is voor het eerst sinds 2018 dat Brent meer dan 77 dollar kost.