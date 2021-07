Olieproducent Shell aan kop vrijwel vlakke AEX

Het aandeel Shell ging dinsdag aan kop in een vrijwel vlakke AEX-index. Het olie- en gasconcern profiteerde van de verdere opmars van de olieprijzen, die volgde op het vastlopen van de gesprekken van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten over een verhoging van de olieproductie. De snelle opmars van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus in veel landen bleef daarbij zorgen voor terughoudendheid op de beursvloeren. Verder werd uitgekeken naar de winkelverkopen in de eurozone en cijfers over de Amerikaanse dienstensector, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel ongewijzigd op 734,12 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1055,79 punten. De DAX in Frankfurt verloor 0,3 procent, na een daling van de Duitse fabrieksorders in mei. Parijs zakte ook 0,3 procent. Londen won 0,1 procent. In Engeland worden zoals verwacht de resterende coronamaatregelen vanaf 19 juli geschrapt, dankzij het “succesvolle” vaccinatieprogramma.

Shell klom ruim 1 procent. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,3 procent tot 76,89 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 77,64 dollar. Het is voor het eerst sinds 2018 dat Brent meer dan 77 dollar kost. Verlichtingsbedrijf Signify kampte met een adviesverlaging door Citi en was de grootste daler bij de hoofdbedrijven op het Damrak met een min van meer dan 2 procent.

In de MidKap was roestvrijstaalmaker Aperam (plus 3,2 procent) de grote winnaar dankzij een adviesverhoging door de Zwitserse bank Credit Suisse. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een min van 1,6 procent. Bij de kleinere bedrijven won Fastned dik 2 procent. Het snellaadbedrijf heeft tien nieuwe snellaadlocaties gekocht in Belgiƫ.

Neways zakte 3,1 procent. Industrieconcern VDL ziet af van een overname op de Brabantse fabrikant van elektronische componenten. Er ontstaat daardoor geen overnamestrijd rond Neways. Het bestuur van Neways ging vorige maand akkoord met een bod van 14,55 euro per aandeel van de Enschedese investeerder Infestos. Eerdere gesprekken met VDL waren afgebroken door Neways, uit onvrede over het overnamebod dat het concern op tafel had gelegd.

New Amsterdam Invest maakte zijn debuut op het Damrak. Het investeringsfonds haalde bij de beursgang bijna 50 miljoen euro op. New Amsterdam is een zogeheten special purpose acquisition company of ‘spac’, een fonds dat speciaal is opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen.

De euro was 1,1882 dollar waard, tegenover 1,1864 dollar een dag eerder.