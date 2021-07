Onlinesuper Picnic bouwt nieuw distributiecentrum in Zwolle

Onlinesupermarkt Picnic gaat in Zwolle vanaf november een derde gerobotiseerd distributiecentrum bouwen. Vanuit dit nieuwe centrum moeten wekelijks bij 200.000 huishoudens in het noorden en oosten van Nederland de boodschappen worden geleverd. Eerder werden al geautomatiseerde locaties in Utrecht en het Zuid-Hollandse Ridderkerk aangekondigd.

Volgens de onlinesupermarkt groeide het aantal bestellingen afgelopen jaar extra hard, omdat veel mensen vanwege het coronavirus de fysieke supermarkt vermeden. De omzet van Picnic verdubbelde in 2020 naar 500 miljoen euro, in 2021 moet dat 1 miljard euro aan opbrengsten zijn.

De nieuwe locatie in Zwolle krijgt een oppervlakte van 45.000 vierkante meter en levert ondanks de geautomatiseerde werking duizend banen op. Picnic zegt dat het vooral om technici en ICT’ers gaat, vanwege bijvoorbeeld de complexe software voor de sorteer-, inpak- en distributiemachines. Die apparaten zijn overigens door Picnic zelf ontwikkeld.

Het bedrijf heeft ook distributiecentra in Diemen, Eindhoven, Utrecht, Rotterdam, Zaandam, Berkel en Rodenrijs en Apeldoorn. Picnic startte in september 2015 in Amersfoort en heeft naar eigen zeggen inmiddels 650.000 klanten in ruim 125 Nederlandse plaatsen. Het bedrijf breidde in 2018 uit naar Duitsland en maakte onlangs bekend ook in het Franse Valenciennes te beginnen.