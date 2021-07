Pentagon zet aandeel Amazon hoger op Wall Street

Amazon was dinsdag op Wall Street een opvallende winnaar. De techonderneming maakt weer kans op een miljardenproject van de Amerikaanse overheid, nadat het Pentagon een streep zette door een eerdere gunning van het project waarbij Amazon misgreep. Volgens het concern kwam dat puur door de slechte verhouding tussen de vorige president Donald Trump en de voormalig topman van Amazon Jeff Bezos.

Het lucratieve contract werd door de vorige regering gegund aan Microsoft. Dit tot groot ongenoegen van concurrent Amazon, dat de beslissing aanvocht. Volgens Amazon lagen politieke spelletjes aan de basis van de eerdere beslissing van de regering-Trump om met Microsoft in zee te gaan. Het Pentagon besloot de opdracht opnieuw aan te besteden, waarbij het werk tussen meerdere partijen wordt verdeeld. Amazon sloot met een winst van bijna 5 procent. Het aandeel Microsoft eindigde vlak.

Ook taxi-app Didi stond in de belangstelling. Het bedrijf verloor haast een vijfde van zijn beurswaarde vanwege een ingreep van de Chinese overheid. Die dwong Didi zijn app uit diverse appwinkels te halen omdat het bedrijf illegaal gegevens van gebruikers zou hebben verzameld.

De scherpere controles op techbedrijven vanuit de Chinese regering maakte beleggers al nerveus. Daar kwam nog een waarschuwing bovenop dat China bedrijven met een buitenlandse beursnotering nauwgezetter wil controleren. Bedrijven als Alibaba, Baidu en JD.com daalden tot 5 procent.

Verder ging de aandacht uit naar de energiesector als gevolg van de beweeglijke olieprijzen. De landen van oliekartel OPEC en diens bondgenoten als Rusland kwamen niet tot een akkoord over verhoging van de olieproductie. Dat zorgde in eerste instantie voor hogere prijzen, maar de stemming sloeg al gauw om vanwege de grote onzekerheid op de markt.

Amerikaanse olie bereikte eerder op dinsdag de hoogste stand sinds 2014, maar zakte daarna en werd 1,9 procent goedkoper op 73,74 dollar. Brentolie werd 3 procent minder waard op 74,88 dollar.

De graadmeters in New York sloten overwegend met verliezen, ook omdat het optimisme over het economische herstel iets is weggeëbd. De vrees bestaat dat de piek in het herstel al is geweest. De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,6 procent tot 34.577.37 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,2 procent lager gezet op 4343,54 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 14.663,64 punten.

De euro was 1,1820 dollar waard, tegenover 1,1827 bij het slot in Europa.