Prijs vat Amerikaanse olie op hoogste niveau sinds 2014

De prijs van een vat Amerikaanse olie is dinsdag gestegen tot het hoogste niveau sinds november 2014. Op de oliemarkt zijn er zorgen dat er flinke tekorten kunnen ontstaan nu oliekartel OPEC en zijn bondgenoten het niet eens zijn geworden over een productieverhoging. Door het economisch herstel van de coronacrisis neemt de vraag naar olie sterk toe.

De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) tikte een niveau van net geen 77 dollar aan, wat dus het hoogste punt in meer dan zes jaar is. WTI staat voor West Texas Intermediate. Brentolie, uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, steeg voor het eerst sinds 2018 tot boven de 77 dollar per vat.

De leden van de OPEC en bondgenoten als Rusland en Kazachstan, verenigd in de alliantie genaamd OPEC+, houden voorlopig vast aan bestaande afspraken over de olieproductie. Gesprekken over een hogere productie liepen afgelopen weekend op niets uit en maandag werd een gepland gesprek tussen de ministers van de olielanden afgeblazen. Daarmee lijkt een deal op korte termijn niet haalbaar.