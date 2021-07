TUI biedt deze zomer geen reizen naar Turkije aan

Reisconcern TUI biedt deze zomer geen reizen aan naar Turkije. Het reisadvies voor dat land staat nog altijd op oranje en TUI verwacht niet dat dit snel anders zal worden. Met oranje adviseert de overheid alleen naar het gebied af te reizen als dat strikt noodzakelijk is.

Om reizigers zekerheid te bieden, maar ook een mogelijkheid om een andere bestemming uit te kiezen, is Turkije tot en met augustus van de lijst met bestemmingen gehaald. Dat bevestigde een woordvoerster na eerdere berichtgeving door vakmedia Travmagazine en TravelPro.

Omdat Turkije al die tijd op oranje stond, waren reizigers al terughoudend met boekingen. Het aantal vakantiegangers dat TUI heeft moeten teleurstellen, valt volgens de reisorganisatie mee. TUI geeft geen aantallen.

Eerder besloot concurrent Corendon ondanks het oranje reisadvies wel weer vakanties naar Turkije aan te bieden. Volgens de reisorganisatie hadden de Turkse kusten al lang op geel gestaan als er volgens Europese normen naar was gekeken.

Bij een oranje reisadvies, moet je je wel voor vertrek terug naar Nederland laten testen en krijg je het dringende advies om bij terugkomst tien dagen in thuisquarantaine te gaan. In Turkije wordt de test op afspraak afgenomen in het hotel waar je verblijft. Voor de reis- en annuleringsverzekering verandert er in de ogen van Corendon niets, behalve als sprake is van extra kosten die het gevolg zijn van coronagerelateerde situaties.