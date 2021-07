ABN AMRO hoeft geen schadevergoeding te betalen in renteswapzaak

ABN AMRO hoeft tien mkb-bedrijven geen schadevergoeding te betalen voor zogeheten renteswapproducten. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam in hoger beroep bepaald. De zaak was aangespannen door Swapschade, de claimorganisatie van financieel activist Pieter Lakeman.

Volgens Lakeman zijn renteswaps een zeer omstreden en voor de bedrijven uiterst schadelijk product dat nooit verkocht had mogen worden. De contracten werden door de tien bedrijven tussen 2005 en 2008 afgesloten om ondernemers te beschermen tegen rentestijgingen. De bank zou klanten bij de verkoop van de renteswaps onvoldoende hebben ingelicht over de risico’s van de complexe producten. Swapschade claimt dat de bedrijven daardoor honderdduizenden euro’s schade hebben geleden.

De affaire met rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf speelt al langer. Banken gingen enkele jaren geleden al akkoord met een compensatieregeling van 20 procent, tot een maximum van 100.000 euro per bedrijf. Maar niet iedereen kan zich daarin vinden, vandaar dat hierover nog steeds rechtszaken lopen. “In Groot-BrittanniĆ« hebben de banken enkele jaren geleden mkb-ondernemers voor 100 procent schadeloos gesteld inclusief een wettelijke rente van 7 procent”, zegt Lakeman.

Hij heeft al laten weten in cassatie te gaan. Dat is een verzoek aan de Hoge Raad om de uitspraak te vernietigen. Daarnaast heeft Lakeman nog meer procedures in voorbereiding tegen ABN AMRO.

Lakeman is vooral bekend van zijn rol bij de ondergang van DSB Bank in 2009. DSB viel onder meer om nadat Lakeman spaarders had opgeroepen spaargeld van hun rekeningen te halen. Dit leidde daadwerkelijk tot een bankrun bij DSB. Ook zette Lakeman zich ervoor in dat oud-ING-baas Ralph Hamers alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd voor de witwasperikelen bij ING. Dat strafrechtelijk onderzoek loopt nog.