Beleidsbepalers Fed nog niet zeker van tempo herstel

De beleidsbepalers van de Federal Reserve vinden het te vroeg om te bepalen of de arbeidsmarkt en de inflatie door blijven bewegen in de ingeslagen richting. Daarom is het ook te vroeg om te beslissen dat het coronasteunprogramma kan worden afgebouwd, blijkt uit de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Amerikaanse koepel van centrale banken.

Wel kan binnen enkele maanden aan de door de Fed gestelde voorwaarden worden voldaan, denken de centrale bankiers. Voordat de Fed begint met het afbouwen van de steun, zal het een waarschuwing geven aan de markten. Die intentie spraken de bankiers opnieuw uit.

De onzekerheid over de inflatie levert bij verschillende beleidsbepalers andere denkrichtingen op. Een deel van hen denkt dat de huidige prijsstijgingen het gevolg zijn van haperingen bij de heropstart van de wereldeconomie en daardoor een tijdelijk fenomeen zijn. Andere Fed-bankiers vinden dat de hogere inflatie de wat lagere inflatie van de afgelopen tijd goedmaakt en dat daardoor sneller de rente omhoog kan. Dat bleek na de vergadering al toen de beleidsbepalers vroeger dan eerder voorzien, denken de rente te gaan verhogen.

De aandelenmarkten reageerden nauwelijks op de notulen. Ook de dollar bewoog weinig ten opzichte van de euro.