Gamesbedrijf Azerion opnieuw op overnamepad

Het Nederlandse gamesbedrijf Azerion heeft het Zweedse Strossle overgenomen. De onderneming die zich specialiseert in advertenties en de techniek om die op websites te plaatsen, is niet de eerste aankoop van Azerion dit jaar. De afgelopen weken nam het bedrijf ook de Duitse gamestudio WHOW Games en een ander advertentiebedrijf uit Zweden, Delta Projects, over.

Azerion zet meer en meer in op advertenties en de technieken om die te tonen. Spelletjes zijn een manier om die advertenties onder de aandacht van consumenten te brengen, maar tegelijkertijd ziet het bedrijf de advertenties ook als een manier om consumenten te kunnen volgen en gepersonaliseerde advertenties te tonen in een wereld waarin cookies steeds minder belangrijk worden.

Azerion werd in 2014 opgericht en groeit snel, mede door overnames. Daarvan doet het bedrijf er gemiddeld vijf per jaar. Inmiddels werken er ongeveer duizend mensen in 24 Europese kantoren van het gamesbedrijf. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam. De omzet bedroeg in 2019 197,2 miljoen euro. Het bedrijf is ook mede-eigenaar van voetbalclub Fortuna Sittard.