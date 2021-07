Japanse beurs sluit duidelijk lager door viruszorgen

De aandelenbeurs in Tokio is woensdag met een flink verlies gesloten. Een stijging van het aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad, waar over ruim twee weken de Olympische Spelen worden gehouden, zorgde voor terughoudendheid. Ook namen beleggers weinig risico in afwachting van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag worden vrijgegeven.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, ging met een min van 1 procent de dag uit op 28.366,95 punten. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron en chiptester Advantest behoorden tot de sterkste dalers met verliezen tot 0,8 procent. Techinvesteerder SoftBank verloor 0,6 procent, na de koersval van 20 procent van de Chinese taxi-app Didi op Wall Street. De koersdreun volgde op een ingreep van de Chinese overheid. Die dwong Didi zijn app uit appwinkels te halen omdat het bedrijf illegaal gegevens van gebruikers zou hebben verzameld. SoftBank is een grote investeerder in Didi.

Nintendo daalde 0,2 procent. De Japanse fabrikant van spelcomputers en games komt in oktober met een opvolger van de populaire spelcomputer Nintendo Switch. Onder meer vanwege het thuiszitten in coronatijd werd deze spelcomputer het afgelopen jaar veel verkocht. Nintendo overtrof ook in het eerste kwartaal van dit jaar ruimschoots de verwachtingen, maar waarschuwde tegelijkertijd wel voor productieverstoringen vanwege het wereldwijde chiptekort.

De Chinese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De graadmeter in Shanghai boekte een tussentijdse winst van 0,6 procent en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,9 procent. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s Xpeng beleefde een tam beursdebuut in Hongkong. Het aandeel daalde 0,3 procent na een openingswinst van bijna 2 procent. De Kospi in Seoul zakte 0,7 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics daalde 0,6 procent ondanks beter dan verwachte resultaten in het tweede kwartaal.