Shell gaat meer geld uitkeren aan aandeelhouders

Olie- en gasconcern Shell gaat meer geld uitkeren aan de aandeelhouders, nu flink wordt geprofiteerd van het economisch herstel van de coronacrisis en de hoge energieprijzen. Dat meldde Shell in een update over de gang van zaken in het tweede kwartaal.

Het Brits-Nederlandse bedrijf wil de totale uitkering aan aandeelhouders, waaronder dividend, verhogen tot tussen de 20 en 30 procent van de kasstroom uit operationele activiteiten, vanaf de bekendmaking van de kwartaalcijfers op 29 juli. Vorig jaar had Shell juist nog het dividend voor het eerst in decennia verlaagd vanwege de impact van de coronacrisis op de oliesector.

Tegelijkertijd is Shell de schuld verder aan het terugdringen. De kapitaalinvesteringen voor dit jaar liggen onder de 22 miljard dollar. De totale productie van olie en gas komt in de afgelopen periode naar verwachting uit op het equivalent van maximaal 2,3 miljoen vaten per dag.

Door de sterke vraag naar olie zijn de prijzen gestegen naar de hoogste niveaus in jaren. Dinsdag tikte de prijs van een vat Amerikaanse olie zelfs even het hoogste niveau sinds 2014 aan.