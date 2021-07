Beurzen New York flink lager door zorgen over Delta-variant

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met behoorlijke koersverliezen geopend. Net als in Europa zijn beleggers op Wall Street bezorgd dat het economisch herstel van de coronacrisis wordt ondermijnd door de snelle verspreiding van de besmettelijke Delta-variant. Onder meer luchtvaartbedrijven en cruisemaatschappijen stonden flink in het rood omdat de Delta-variant voor hernieuwde reisbeperkingen kan zorgen. Verder kwamen tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt naar buiten.

Luchtvaartondernemingen als Delta Air Lines, United Airlines en American Airlines leverden tot 2,3 procent in. Cruise-aanbieders Carnival, Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean zakten tot 3,6 procent en onlineboekingssites Expedia en Booking.com daalden tot bijna 4 procent.

Ook de bankensector had het lastig door onzekerheid over het economisch herstel. Zo lieten grote banken als Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo minnen tot 2,3 procent optekenen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na opening 1.1 procent lager op 34.315 punten. De brede S&P 500 ging 1,2 procent omlaag tot 4304 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,5 procent tot 14.448 punten.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid maakte bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week licht is gestegen naar 373.000. Er was juist op een daling tot 350.000 WW-aanvragen gerekend door economen.

Google-moeder Alphabet werd 1,1 procent lager gezet. Een groep van 37 Amerikaanse procureurs-generaal klaagt Google aan wegens vermeende praktijken die concurrentie verstoren. De aanklacht stelt dat Google een monopolie heeft op de markt voor de distributie van apps voor het Android-besturingssysteem, dat het zelf bezit en ontwikkelt, en dat door de meeste smartphones ter wereld wordt gebruikt.

De in New York genoteerde Chinese taxi-app Didi Global zette zijn zware neergang van de afgelopen dagen voort met een verlies van 6 procent. De Chinese autoriteiten treden steeds strenger op tegen technologiebedrijven zoals Didi en dat maakt beleggers nerveus. Webwinkel Alibaba moest dik 3 procent inleveren.