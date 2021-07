‘Bouwsector kampt met dure materialen en personeelstekorten’

De omzet in de bouwsector zal dit jaar iets herstellen van de dip vorig jaar door de impact van de coronacrisis en de stikstofproblematiek. Maar de onzekerheid blijft groot, vooral door de almaar stijgende prijs van bouwmaterialen en een groeiend tekort aan vakmensen. Dat concluderen economen van ABN AMRO in een sectorrapport.

De eerste maanden van dit jaar gaan de zaken over het algemeen beter dan een jaar eerder. Door het stijgende vertrouwen in de economie en de introductie van de nieuwe stikstofwet kwamen veel projecten weer op gang. Evengoed leiden prijsstijgingen ertoe dat bepaalde projecten worden uitgesteld. Dit omdat ze niet rendabel meer zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de bouw van een volledig houten appartementencomplex in Rotterdam. Volgens eerder onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw kampt één op de vijf aannemers in de woning- en utiliteitsbouw met een tekort aan materialen.

Daarnaast loopt het tekort aan vakkrachten hard op. In het eerste kwartaal van dit jaar had 6 procent van de bouwbedrijven zorgen over het tekort aan personeel. Dat is nu 12,5 procent van de ondernemingen. Ook architecten en ingenieurs hebben steeds meer moeite goed personeel aan te trekken. Het personeelstekort speelt ook bij de hout- en bouwmaterialenindustrie. Maar daar is het tekort aan materialen een groter probleem, aldus ABN AMRO.

Het aantal openstaande vacatures in de bouwsector steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met 30 procent tot 18.100, in vergelijking met een jaar eerder. Dit aantal ligt nog maar net lager dan de piek van 18.900 vacatures in het eerste kwartaal van 2019.

Veel branches in de bouw kampten vorig jaar met een lagere groei of zelfs krimp. Zowel de coronapandemie als de stikstofcrisis zorgde ervoor dat er minder bouwvergunningen werden afgegeven. Daarnaast werden projecten als gevolg van de problemen uitgesteld, of kregen ontwikkelaars de financiering niet rond.

Overigens golden de problemen niet in alle branches. Dat meer consumenten hun huis gingen verbouwen was goed nieuws voor groothandels in bouwmaterialen. Ook afwerkingsbedrijven deden het beter dan een jaar eerder, ook omdat nog volop gebouwd kon worden aan projecten die voor de stikstofperikelen waren aangevangen. De bouwmaterialenindustrie profiteerde op haar beurt van hogere prijzen.