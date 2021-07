FT: Chinese fitnessapp niet naar Wall Street om regeldruk Peking

De Chinese fitnessapp Keep heeft zijn plannen voor een beursnotering in New York laten varen, meldde de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Dat er een streep ging door de plannen kwam vooral door de steeds scherpere controles op techbedrijven door de Chinese regering.

China zei eerder bedrijven met een buitenlandse beursnotering nauwgezet te willen controleren. Taxi-app Didi, die wel in New York is genoteerd, werd zelfs gedwongen zijn app uit diverse appwinkels te halen omdat het bedrijf illegaal gegevens van gebruikers zou hebben verzameld.

Volgens de krant zijn gesprekken met potentiƫle investeerders in Keep geannuleerd. Het bedrijf dat onder andere techinvesteerders SoftBank en Tencent achter zich weet, had verwacht met de beursgang 500 miljoen dollar op te kunnen halen.

Dat Keep niet naar Wall Street komt is volgens FT nog maar een begin. De verwachting is dat er nog een hele trits geplande beursgangen van Chinese techbedrijven niet doorgaat door de regeldrift van Peking. Eerder zou er al een streep zijn gegaan door de beursplannen van medisch datadienstverlener LinkDoc en podcastplatform Ximalaya.