Lufthansa: in september netwerk weer bijna op oude niveau

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa verwacht dat zijn netwerk van routes in september weer bijna terug zal zijn op het niveau van voor de coronacrisis, ondanks de beperkingen in het luchtverkeer. Dat zei het hoofd van planning van vliegroutes bij Lufthansa in een interview.

Volgens planner Heiko Reitz wil Lufthansa met zijn dochterbedrijven Swiss, Austrian, Eurowings en Brussels Airlines dan vrijwel alle bestemmingen wereldwijd weer gaan aanvliegen. Er zal dan wel minder vaak gevlogen worden dan eerder omdat het aantal reizigers nog altijd veel lager ligt dan voor de uitbraak van de coronapandemie.

Een aantal toeristische bestemmingen is voor de zomer alweer terug in het netwerk. Lufthansa hoopt dat ook het winstgevende zakelijke reisverkeer weer gaat herstellen van de crisis.

KLM zei eerder al dat het internationale netwerk weer vrijwel terug is op het oude niveau, maar dat er eveneens minder vaak wordt gevlogen op bestemmingen.