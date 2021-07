Verkoopgolf op beurzen door zorgen over coronaherstel

De Europese beurzen werden donderdag overspoeld door een brede verkoopgolf. Vooral de zogenoemde cyclische bedrijven, die gevoelig zijn voor de economische ontwikkelingen, moesten het ontgelden door de zorgen over een vertraging van het herstel van de coronacrisis door de opmars van de Delta-variant. Daarnaast was de blik gericht op de Europese Centrale Bank (ECB), die naast de notulen van de laatste beleidsvergadering ook de resultaten van zijn strategische verkenning presenteert. De centrale bank heeft daarbij gekeken naar het officiële inflatiedoel en de rol van de ECB in de strijd tegen klimaatverandering.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,5 procent in het rood op 726,58 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 1043,68 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,7 procent. In Madrid en Milaan liepen de koersverliezen op tot rond de 2 procent.

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway (plus 0,9 procent) was de sterkste stijger in de AEX. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl profiteerde van een koopadvies van Bernstein en sterke resultaten van concurrent Deliveroo. Staalmaker ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 2,9 procent. Prosus volgde met een min van 2,7 procent. De techinvesteerder had last van de forse koersverliezen in de Chinese techsector, die volgden op de hardere aanpak van de technologiebedrijven door Peking. Prosus heeft onder meer een groot belang in het Chinese techbedrijf Tencent.

Zorgtechnologieconcern Philips kampte met een adviesverlaging door Deutsche Bank en zakte 2,2 procent. De aanhoudende daling van de rentes op de obligatiemarkten zorgde voor koersdruk bij banken en verzekeraars. De lagere rentes hebben een negatieve impact op de winstmarges van de financiële bedrijven. ING en Aegon verloren tot 2,5 procent.

De Duitse autosector stond ook in de schijnwerpers. De Europese Commissie heeft autoproducenten BMW, Volkswagen, Audi en Porsche een boete opgelegd van in totaal zo’n 875 miljoen euro vanwege kartelvorming. BMW en Volkswagen zakten tot 2,6 procent. Daimler ontloopt een boete omdat de eigenaar van Mercedes-Benz het kartel in Brussel opbiechtte. Het aandeel daalde desondanks ruim 2 procent.

In Londen steeg Deliveroo dik 4 procent. De maaltijdbezorger zag het aantal bestellingen in het tweede kwartaal flink stijgen. Ook is het bedrijf positiever geworden over de ontwikkelingen in het hele jaar. In Frankfurt kelderde het Duitse technologiebedrijf TeamViewer 13 procent na een tegenvallende kwartaalupdate.

De euro was 1,1826 dollar waard, tegen 1,1801 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 71,56 dollar. Brentolie daalde 0,6 procent in prijs tot 72,97 dollar per vat.