Winkels boeken in eerste halfjaar helft van omzet van voor corona

Winkels in de Nederlandse binnensteden boekten in het eerste halfjaar van 2021 de helft van de omzet van voor de coronacrisis. Dat meldt winkeliersvereniging INretail. Pas toen de lockdownmaatregelen eind april voor het grootste deel werden opgeheven, trok de verkoop aan.

De regionale verschillen tussen de winkels waren het afgelopen halfjaar groot. Zo boekten winkels in Amsterdam 37 procent van de omzet vergeleken met dezelfde periode in 2019. Voor hun branchegenoten in Almere was dat percentage 63 procent.

Achterblijvende bezoekersaantallen hebben volgens INretail invloed op de bestedingen in de binnenstad. Sinds winkels op 28 april volledig heropenden, werd gemiddeld 69 procent van het aantal bezoekers geteld in vergelijking met 2019. “Die 31 procent van het aantal bezoekers dat nog ontbreekt is nodig om als centrum winkels op een gezonde manier te kunnen laten functioneren”, aldus de brancheorganisatie.

INretail roept de overheid op de economische toekomst van winkelcentra te bewaken. “Nu maatregelen nemen, voorkomt later een hoop ellende.” Eerder waarschuwde de winkeliersvereniging al voor verdere kaalslag in de winkelstraat. Niet alleen door faillissementen maar ook omdat ondernemers er zelf voor kiezen om te stoppen.