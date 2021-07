Zorgen in reisbranche over ‘beloofde mooie zomer’

De Nederlandse reisbranche maakt zich zorgen over het snel oplopende aantal coronabesmettingen van de laatste dagen. Die zouden kunnen leiden tot een ongunstigere kleurcode vanuit andere landen, waardoor Nederlanders te maken kunnen krijgen met extra maatregelen als verplichte quarantaines of inreisverboden voor hun vakantie. “Dan mogen we eindelijk weg en dan willen ze ons niet”, aldus reisbrancheorganisatie ANVR.

“Dit kunnen we als reisbranche niet gebruiken na vijftien maanden stil te hebben gelegen”, zegt de vereniging. Volgens de ANVR dreigt “door het gedrag van enkelen het hele reisseizoen in het water te vallen”. “Triest dat heel Nederland daar dan de dupe van wordt”, aldus een zegsvrouw.

De ANVR zegt dat veel reizigers er de afgelopen tijd op hoopten binnenkort “lekker op vakantie” te kunnen. “En misschien kan dat ook. Laten we hopen dat dit een oproep is aan de Nederlanders om zich aan de laatste maatregelen te houden.”

De brancheorganisatie roept daarnaast het kabinet, gemeenten en andere instanties op te controleren op de nog geldende coronamaatregelen. “Zodat zowel de vakantieganger als de reissector kan genieten van de beloofde mooie zomer.”