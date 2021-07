ABN AMRO belegt voorlopig niet in cryptomunten

ABN AMRO gaat voorlopig niet beleggen in cryptomunten. Volgens de bank is er veel onzekerheid rondom digitale munten en zijn er zorgen over transparantie en regulering van bitcoin en andere crypto’s. “Daardoor hebben crypto’s nog altijd een sterk speculatief karakter, waardoor er kans is op grote verliezen”, aldus de bank.

Zo vallen cryptomunten nog niet onder het toezicht van de Autoriteit FinanciĆ«le Markten. Ook komt het volgens ABN AMRO geregeld voor dat de prijs van cryptomunten wordt gemanipuleerd door berichten op sociale media. “De tweets van Elon Musk zijn hier een goed voorbeeld van en zouden in een gereguleerde markt veelal vallen onder marktmisbruik”, aldus de bank. Uitspraken van Tesla-baas Musk op Twitter zorgen regelmatig voor sterke waardeveranderingen van cryptomunten.

Volgens ABN AMRO zijn beleggingen in crypto’s vergelijkbaar met investeringen in jonge bedrijven en moeten ze zich nog bewijzen. Het eventuele rendement zou hoog kunnen zijn, maar de uitkomst is volgens de bank aanvankelijk heel onzeker.