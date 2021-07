ACM keurt overname supermarkten DEEN goed

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft goedkeuring voor de overname van supermarktketen DEEN door Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt en DekaMarkt. Zij mogen de tachtig DEEN-supermarkten overnemen. De drie supermarktketens ondervinden genoeg concurrentie van andere supermarktbedrijven, aldus de ACM.

Tijdens de beoordeling zag de ACM wel een concurrentieprobleem als de DEEN-supermarkt in het Noord-Hollandse Tuitjenhorn naar Albert Heijn zou gaan. Inwoners van Tuitjenhorn en Warmenhuizen zouden dan geen alternatief meer hebben. Daarom hebben Albert Heijn en Vomar een wijziging aangebracht in de verdeling van de supermarkten tussen hen beide. De DEEN-supermarkt in Tuitjenhorn wordt geen Albert Heijn, maar een Vomar. Albert Heijn neemt nu dus 38 DEEN-supermarkten over, Vomar 23 en de DekaMarkt 19.

De overname werd in februari aangekondigd. DEEN zag in dat er de komende jaren fors geïnvesteerd moest worden om toekomstbestendig te worden. Daarvoor moeten bijvoorbeeld de logistiek en de onlinetak worden gemechaniseerd. De familie achter het bedrijf besloot daarop de winkelketen in de verkoop te zetten.

DEEN ontstond in 1933 in Hoorn als kruidenierswinkel. DEEN is met name actief in Noord-Holland. Verder heeft de keten supermarkten in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Behalve de fysieke filialen verkoopt DEEN ook online boodschappen en bloemen. De keten heeft een landelijk marktaandeel van ruim 2 procent en had in 2019 een jaaromzet van meer dan 800 miljoen euro.