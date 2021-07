AEX toont breed herstel na koersafstraffing

De Amsterdamse AEX-index toonde vrijdag een breed herstel na de koersafstraffing een dag eerder. Beleggers schoven de zorgen over de opmars van de Delta-variant van het coronavirus even aan de kant en doken op de bedrijven die donderdag de grootste koersdalingen lieten zien. Daarnaast hielden ze met een schuin oog de G20-top in de gaten. Tijdens de top in het Italiaanse Venetië zal met name worden gesproken over het al dan niet invoeren van een wereldwijd minimumbelastingtarief voor bedrijven.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 728,11 punten. Donderdag raakte de graadmeter 2 procent kwijt. De MidKap won 1,1 procent tot 1050,82 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 1,5 procent. De Londense FTSE-index klom 0,7 procent, ondanks dat de Britse economie in mei minder snel herstelde van de coronacrisis dan voorzien.

De markten verwerkten ook een nieuwe stap van de People’s Bank of China. De Chinese centrale bank verlaagde de kapitaaleisen voor banken om meer steun te kunnen bieden aan kleinere bedrijven die hun kosten zien stijgen door de hogere prijzen van grondstoffen.

Sterkste stijger in de AEX was staalproducent ArcelorMittal met een winst van dik 3 procent. De chipbedrijven ASMI en ASML stegen tot 1,7 procent door een positief handelsbericht van de Taiwanese chipproducent TSMC. Ook de financiële bedrijven veerden op na de verliezen in de vorige handelssessie. ING en Aegon wonnen rond 2 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway sloot de rij met een min van 1 procent.

In Londen stegen de luchtvaartmaatschappijen easyJet, Ryanair en IAG, het moederbedrijf van British Airways, tot 2,6 procent. De koersstijging volgde op berichten dat het Verenigd Koninkrijk in de komende weken de quarantaineplicht voor volledig gevaccineerde reizigers uit andere landen gaat schrappen. Airbus klom 3 procent in Parijs. De Europese vliegtuigbouwer zag de leveringen van nieuwe toestellen in de eerste jaarhelft met 52 procent stijgen. Het concern ligt daarmee op koers om de doelstellingen voor dit jaar te halen.

BioNTech klom bijna 5 procent in Frankfurt. Het Duitse biotechnologiebedrijf en zijn partner Pfizer gaan de Amerikaanse autoriteiten vragen een derde coronaprik goed te keuren. Uit de eerste resultaten van een onderzoek door de vaccinmakers zou zijn gebleken dat de vaccins van Pfizer/BioNTech en concurrent Moderna mogelijk veel effectiever zijn na een derde prik.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1841 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 73,70 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 74,72 dollar per vat.