Belastingdienst verwerkt bijna 10 miljoen aangiften

De Belastingdienst heeft 9,8 miljoen aangiften voor de inkomstenbelasting over 2020 ontvangen. Dat is volgens de dienst een record voor een aangifteperiode. Die werd vanwege een technisch probleem in de eerste week van de aangifteperiode verlengd tot 8 mei, een week later dan de gebruikelijke 1 mei.

De Belastingdienst meldt dat 98 procent van de aangiften verwerkt is voor 1 juli en dat mensen die aangifte gedaan hebben al een bericht hebben gekregen. Volgens de dienst kregen indieners in de meeste gevallen meteen een definitieve aanslag. Het resterende deel, 13 procent van de aangiften, kreeg een voorlopige aanslag, gebaseerd op de ingediende stukken. Daar maakt de dienst de kanttekening bij dat de definitieve aanslag kan afwijken, ofwel een brief dat er nog meer informatie nodig is.