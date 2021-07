Belastingplan hoog op de agenda G20-top

Tijdens de G20-top die vrijdag in het Italiaanse Venetië begint, zal met name gesproken worden over het al dan niet invoeren van een minimum-belastingtarief voor bedrijven. Eerder bereikten de landen van de G7 daarover al een akkoord op hoofdlijnen. In dat historische akkoord zijn de ministers van Financiën van de G7 overeengekomen om te streven naar een wereldwijd minimumbelastingtarief voor de vennootschapsbelasting van ten minste 15 procent. Verder mogen winsten van grote bedrijven in landen waar deze behaald worden extra worden belast.

De vraag is of de landen van de G20, zoals Rusland en China, zullen instemmen. Peking vindt dat er een praktische aanpak van het belastingplan moet komen, waarbij moet worden gelet op wensen en bedenkingen van alle partijen. De Verenigde Staten dulden geen speciale behandeling voor China of andere landen waardoor het belastingplan afgezwakt zou worden.

Het plan, waar G7-landen Frankrijk, Italië, Japan, Canada, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten het eerder eens over werden, had ook al de steun van 130 van de 139 landen die met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meepraatten over de plannen. Een van die ondertekenaars was Nederland. Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën zal bij de G20-top aanwezig zijn, ook al is Nederland formeel geen lid. De Europese Unie is dat wel.

De landen van de G20 vertegenwoordigen circa 80 procent van de wereldhandel.