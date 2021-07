Europese beurzen sluiten flink hoger, Arcelor uitblinker in AEX

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met flinke winsten het weekend ingegaan, waarbij staalconcern ArcelorMittal een uitblinker was op de beurs in Amsterdam. Daarmee herstelden de graadmeters zich duidelijk van de forse koersdalingen een dag eerder door zorgen over het economisch herstel van de coronapandemie. Die zorgen werden nu weer even aan de kant geschoven en koopjesjagers sloegen hun slag.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde met een plus van 1,3 procent op 732,15 punten. De MidKap steeg 1,4 procent tot 1053,95 punten. Frankfurt, Londen en Parijs sloten tot 2,1 procent in het groen.

ArcelorMittal prijkte bovenaan de hoofdindex op het Damrak met een plus van 5,4 procent. Ook verzekeraar Aegon had een prima dag met een stijging van 3,6 procent. De chipbedrijven ASMI en ASML wonnen tot 2,8 procent door een positief handelsbericht van de Taiwanese chipproducent TSMC. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway sloot de rij met een min van 4 procent.

Roestvrijstaalproducent Aperam en vastgoedonderneming Eurocommercial Properties waren koplopers in de MidKap met winsten tot 4,6 procent. Ook ABN AMRO en biotechnoloog Galapagos gingen flink omhoog, met plussen tot 3,7 procent. Beursintermediair Flow Traders en Air France-KLM waren hekkensluiters bij de middelgrote fondsen met minnen van 0,8 procent.

In Londen stegen de luchtvaartmaatschappijen easyJet, Ryanair en IAG, het moederbedrijf van British Airways, tot 1,9 procent. Het Verenigd Koninkrijk wil in de komende weken de quarantaineplicht voor volledig gevaccineerde reizigers uit andere landen gaan schrappen. Airbus klom 3,3 procent in Parijs. De Europese vliegtuigbouwer zag de leveringen van nieuwe toestellen in de eerste jaarhelft met 52 procent stijgen. Het concern ligt daarmee op koers om de doelstellingen voor dit jaar te halen.

BioNTech klom ruim 4 procent in Frankfurt. Het Duitse biotechnologiebedrijf en zijn partner Pfizer gaan de Amerikaanse autoriteiten vragen een derde coronaprik goed te keuren. Uit de eerste resultaten van een onderzoek door de vaccinmakers zou zijn gebleken dat de vaccins van Pfizer/BioNTech en concurrent Moderna mogelijk veel effectiever zijn na een derde prik.

De euro was 1,1862 dollar waard, tegen 1,1841 dollar op donderdag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,3 procent duurder op 74,60 dollar. Brentolie klom 1,9 procent in prijs tot 75,56 dollar per vat.