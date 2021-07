Frankrijk pleit voor hoger minimum belastingtarief op G20-top

Frankrijk wil een hoger minimumtarief voor belastingen voor bedrijven wereldwijd dan de tot nu toe voorgestelde minimale 15 procent. Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire gezegd tijdens de G20-top die momenteel in het Italiaanse Venetië plaatsvindt. Le Maire sprak ook zijn vertrouwen uit in het bereiken van een belastingdeal op de top van de belangrijkste landen van de wereldhandel.

Le Maire zei “erg overtuigd” te zijn dat er een “baanbrekend” akkoord gesloten kan worden over internationale belastingen. “Frankrijk zet in op een hoger tarief, van meer dan 15 procent”, aldus Le Maire.

Eerder bereikten de ministers van Financiën van de G7 (Frankrijk, Italië, Japan, Canada, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) al een historisch akkoord op hoofdlijnen over een minimumtarief voor vennootschapsbelasting. Daar valt ook onder dat winsten van grote bedrijven in landen waar deze behaald worden extra mogen worden belast.

Het is nog niet duidelijk of de landen van de G20, waaronder Rusland en China, daarmee akkoord gaan. De onderhandelingen gaan waarschijnlijk door tijdens de zomer en pas in oktober wordt een definitief besluit verwacht. Zo wil Peking dat er gelet wordt op wensen en bedenkingen van alle partijen. De VS willen geen speciale behandeling voor China of andere landen. Dat zou het belastingplan kunnen afzwakken. Er moet ook nog gesproken worden over hoe en wanneer landen digitale heffingen zullen intrekken als de deal rond is.

Het belastingplan kreeg ook al de steun van 130 van de 139 landen die met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meepraatten over de plannen. Een van die ondertekenaars was Nederland. “Nederland is groot voorstander van een wereldwijd minimumtarief. Er moeten internationale stappen worden gezet om belastingontwijking te voorkomen en de race naar de bodem te stoppen. Eerder het G7-akkoord, daarna de OESO en nu hopelijk de G20 spelen daar een belangrijke rol in”, aldus minister Wopke Hoekstra van Financiën, die namens Nederland ook bij de top aanwezig is. Nederland is formeel geen lid van de G20, de Europese Unie is dat wel.

De landen van de G20 vertegenwoordigen circa 80 procent van de wereldhandel.