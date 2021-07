Industriële productie op hoogste niveau ooit

De productie van de Nederlandse industrie is op het hoogste niveau ooit uitgekomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg de productie in mei met 16,5 procent in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Op maandbasis ging het om een toename met 1,4 procent.

De industrie draait al een paar maanden op pre-crisisniveaus. Aan het begin van de crisis in het voorjaar van 2020 kampte de industrie met sluitingen van fabrieken en andere maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Sinds juni vorig jaar zette het herstel in, waarbij de industrie gezien wordt als een aanjager van het herstel van de economie als geheel.

Dat de sector op volle toeren draait is ook te zien aan het producentenvertrouwen. Ook dat ligt volgens het CBS op het hoogste niveau sinds 1985, het jaar dat het statistiekbureau begon met het bijhouden van deze gegevens.

Voor de Nederlandse industrie zijn de ontwikkelingen in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt, erg belangrijk. Het Duitse producentenvertrouwen steeg in juni opnieuw. Evengoed lag de Duitse industriële productie in mei nog zo’n 7 procent onder het niveau van voor de coronacrisis.