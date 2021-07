ING praat met Oostenrijkse post over consumententak

ING praat met de Oostenrijkse posterijen over de verkoop van zijn consumentenactiviteiten in het Alpenland, heeft het postbedrijf gemeld. Die zouden moeten worden samengevoegd met bank99, een dochter van Österreichische Post.

ING maakte in maart bekend te willen vertrekken van de Oostenrijkse consumentenmarkt. ING is al sinds 2003 actief in het land en heeft er 550.000 klanten. Slechts 50.000 daarvan nemen meerdere producten van de bank af. Die geringe omvang was voor ING reden om afscheid te nemen van de tak.

Bij de bekendmaking van de vertrekplannen zei ING uiterlijk eind van dit jaar niet meer actief te willen zijn op de consumentenmarkt in Oostenrijk, waar het 340 werknemers heeft. Op de zakelijke markt in Oostenrijk blijft ING wel actief.