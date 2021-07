Opel blaast iconische Manta nieuwe leven in met elektrisch model

Autofabrikant Opel komt met een nieuwe variant van de iconische Manta. De automaker wil de volledig elektrisch aangedreven Manta-e halverwege dit decennium in productie nemen.

Opel presenteerde eerder een soort studiemodel van de Manta-e. Volgens de autobouwer waren de reacties na de onthulling overweldigend, waarna is besloten de auto in productie te nemen. Opel maakt in de toekomst meer details over de auto bekend.

De ontwikkeling van de elektrische Manta past in de strategie van Opel. Vanaf 2028 biedt het merk alleen nog elektrische auto’s aan in Europa, de belangrijkste markt voor het merk. Ook wil Opel terugkeren in China.

Opel kwam in de jaren zeventig voor het eerst met de Manta op de markt. Daarvan zijn er in totaal meer dan een miljoen gemaakt. De auto leidde ook tot een bepaalde subcultuur rond Manta-rijders. De Manta werd ook gebruikt als auto in de televisieserie en de film New Kids.

Opel is zeker niet het eerste merk dat een iconisch model uit het verleden gebruikt om een nieuwe auto aan te prijzen. Zo kwam Fiat bijvoorbeeld eerder met een nieuwe versie van de Fiat 500, terwijl er ook een nieuwe versie van de beeldbepalende Mini op de markt verscheen. Volkswagen gunde de Kever eerder ook al een tweede leven.