Volkswagen: zeer hoge winstgevendheid in eerste jaarhelft

Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft een zeer winstgevende eerste helft van het jaar achter de rug. Dat meldde het bedrijf in een tussentijdse verklaring. Verder wordt het contract van topman Herbert Diess verlengd tot oktober 2025, aldus de grootste autoproducent van Europa.

Volkswagen zegt dat de operationele winst naar verwachting uitkomt op ongeveer 11 miljard euro, geholpen door de sterk aantrekkende vraag naar auto’s door het economisch herstel van de coronacrisis. Wel had het bedrijf te maken met de wereldwijde chiptekorten in de autosector, maar dat effect lijkt te zijn opgeschoven naar de tweede helft van dit jaar. Dan zou de impact sterker te voelen moeten zijn, aldus de onderneming uit Wolfsburg. Het bedrijf komt op 29 juli met definitieve cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar.

Het oorspronkelijke contract van de 62-jarige Diess liep tot het voorjaar van 2023. De verlenging van zijn contract wordt gezien als teken van vertrouwen in zijn strategie om veel sterker in te zetten op elektrische auto’s bij Volkswagen.