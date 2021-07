Wall Street opent met winst na verliesbeurt dag eerder

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger begonnen aan de laatste handelsdag van de week. Daarmee herstelden ze zich deels van de verliesbeurt van een dag eerder, geholpen door koopjesjagers op Wall Street. Verder profiteerde jeansmaker Levi Strauss van goede kwartaalresultaten.

Bedrijven die donderdag nog verliezen moesten incasseren vanwege zorgen over het economisch herstel van de coronacrisis en de opmars van de Delta-variant werden weer opgepikt. Zo stegen de luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines tot 0,9 procent. Cruise-aanbieders Carnival, Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean werden tot 1,5 procent hoger gezet.

Ook de financiƫle sector veerde weer op. Grote banken als Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo tekenden plussen tot 2 procent op.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een koerswinst van 0,6 procent op 34.625 punten. De brede S&P 500 ging 0,5 procent omhoog tot 4340 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 14.574 punten.

Levi Strauss won 1,7 procent. De Amerikaanse maker van spijkerkleding zit qua omzet alweer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Met name de stijgende onlineverkopen van het merk zorgden voor extra opbrengsten. Maar ook dat steeds meer winkels weer open mogen levert meer inkomsten op. Levi Strauss verhoogde verder zijn verwachtingen voor het gehele jaar en ook het dividend.

De in New York genoteerde Chinese taxi-app Didi Global wist iets te herstellen van de afstraffing van eerder deze week met een plus van 2,6 procent. Didi kreeg de afgelopen dagen zware klappen omdat de Chinese autoriteiten steeds strenger optreden tegen technologiebedrijven. Webwinkel Alibaba toonde ook wat herstel, met een winst van 1,2 procent.