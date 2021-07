Amazon mag slaapgewoonten van consument met radar in kaart brengen

Techbedrijf Amazon mag de slaapgewoonten van consumenten met een nieuwe gadget in kaart gaan brengen. De onderneming heeft toestemming gekregen van de Amerikaanse toezichthouder om met een radarsensor beweging te detecteren en de slaap met grote precisie te volgen.

Daarmee zou het apparaat potentiƫle slaapproblemen kunnen herkennen. Het legt beweging vast in drie dimensies en een gebruiker kan het bedienen met eenvoudige gebaren. Dat kan volgens Amazon mensen helpen die kampen met mobiliteits- of spraakbeperkingen, zo staat in de aanvraag bij de telecom- en mediawaakhond FCC.

Amazon reageerde niet direct op een verzoek om commentaar. Het bedrijf heeft het apparaat bij de aanvraag bij de FCC niet volledig beschreven en het is niet bekend wanneer de gadget op de markt wordt gebracht.