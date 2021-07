Turkish Airlines geeft personeel forse opslag wegens herstel

Turkish Airlines heeft zijn personeel dat op internationale routes werkt een forse loonsverhoging gegeven van ten minste 10 procent. De Turkse luchtvaartmaatschappij rekent op verder herstel van de luchtvaartsector omdat “coronamaatregelen in veel landen worden versoepeld” en er “voorzichtig optimisme is over vaccinatieprogramma’s”.

Het bedrijf houdt met de loonsverhoging naar eigen zeggen ook rekening met de offers die de werknemers tijdens de coronapandemie hebben gebracht. Zo zette Turkish Airlines vorig jaar buitenlandse piloten op onbetaald verlof om geld te besparen en werden lonen gehalveerd. De luchtvaartsector werd zwaar getroffen door de coronacrisis.

Turkish Airlines boekte in de eerste drie maanden van het jaar een winst. Daarmee was het een van de eerste bedrijven in de sector die geen verlies meer draaide. Turkish Airlines zette volop in op vrachtvervoer, waar veel vraag naar bleef.

Eerder deze week werd bekend dat reisconcern TUI deze zomer geen reizen aanbiedt naar Turkije. Het reisadvies van de Europese Unie voor het land staat nog altijd op oranje en TUI verwacht niet dat dit snel wordt aangepast. Met oranje adviseert de Nederlandse overheid alleen naar het gebied af te reizen als dat strikt noodzakelijk is. Een reiziger moet zich voor de terugreis naar Nederland laten testen en krijgt het dringende advies om bij terugkomst tien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Eerder besloot concurrent Corendon ondanks het oranje reisadvies wel weer vakanties naar Turkije aan te bieden. Volgens de reisorganisatie hadden de Turkse kusten al lang op een geel reisadvies gestaan als er volgens Europese normen naar was gekeken.