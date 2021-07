Verkoop scooters verder gestegen door coronacrisis

De verkoop van nieuwe scooters is in het eerste halfjaar van 2021 verder gestegen. Dat komt doordat mensen vanwege de coronapandemie nog steeds vaak kiezen voor individueel vervoer. Dat melden RAI Vereniging en dataleverancier RDC.

In de eerste helft van het jaar werden 39.455 nieuwe scooters verkocht, tegen 36.305 in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een stijging van 8,7 procent. De toename volgt op de forse stijging van 23,7 procent in het eerste halfjaar van 2020 ten opzichte van voor de coronacrisis.

In totaal rijden er nu ruim 1,3 miljoen snor- en bromfietsen rond in Nederland. Een snorfiets is een soort bromfiets die niet harder mag dan 25 kilometer per uur. Een bromfiets mag 45 kilometer per uur rijden. Beide voertuigen vallen onder de categorie scooters. Snorfietsers zijn nu nog niet verplicht een helm te dragen, maar dat wordt vanaf 1 juli 2022 wel verplicht.

Volgens RAI Vereniging is inmiddels ruim 35 procent van alle nieuwe snorfietsen elektrisch aangedreven. Bij de bromfietsen is dat bijna 30 procent. Vanaf 2025 mogen in Nederland alleen nog maar elektrische varianten worden verkocht.