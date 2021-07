Kwartaalcijferseizoen gaat beginnen op aandelenbeurzen

De aandacht van beleggers zal deze week voor een groot deel uitgaan naar de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken en andere bedrijven. Daarmee wordt het cijferseizoen op de financiële markten geopend. Er zal vooral worden gelet op hoe het economisch herstel van de coronacrisis doorwerkt in de prestaties. Ook komen er inflatiecijfers en andere belangrijke macro-economische gegevens naar buiten.

De banken JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo en Morgan Stanley komen met resultaten over het tweede kwartaal en de eerste helft van dit jaar. Ook bedrijven als frisdrank- en snackproducent PepsiCo, luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines en vermogensbeheerder BlackRock openen de boeken over de afgelopen periode.

In Amsterdam trapt vastgoedinvesteerder NSI het cijferseizoen af, gevolgd door navigatiedienstverlener TomTom. Verder komt maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met omzetcijfers over het tweede kwartaal.

Op macro-economisch gebied is er belangstelling voor cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De laatste tijd is er veel te doen op de markten over de oplopende inflatie, omdat centrale banken daardoor mogelijk eerder het steunbeleid kunnen gaan afbouwen en de rente gaan verhogen.

Verder worden gegevens gemeld over de industrie in de eurozone, de VS en China, plus informatie over de Amerikaanse winkelverkopen, uitkeringsaanvragen en het consumentenvertrouwen. Uit China komen nog data over de import en export en de detailhandel.

De oliesector staat eveneens in de schijnwerpers, met rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en oliekartel OPEC over de oliemarkt. Vorige week was er nogal wat onrust op de oliemarkt omdat de OPEC en zijn bondgenoten, waaronder Rusland, geen akkoord over de productie wisten te sluiten.

De Europese aandelenbeurzen sloten vrijdag met flinke winsten. Daarmee herstelden de graadmeters zich duidelijk van de forse koersdalingen een dag eerder door zorgen over het economisch herstel van de coronapandemie en de opmars van de Delta-variant. De AEX-index op Beursplein 5 steeg 1,3 procent tot 732,15 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 1053,95 punten. Frankfurt, Londen en Parijs eindigden tot 2,1 procent in het groen.

Op Wall Street bereikten de hoofdgraadmeters nieuwe recordstanden, met plussen voor de Dow-Jonesindex, S&P 500 en Nasdaq tot 1,3 procent.